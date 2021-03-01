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Про нас иначе. Парканские болгары
Категория:
Интересное
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Новости дня
Есть на левом берегу Днестра - неповторимый заповедный уголок, который многие здесь называют маленькой Болгарией.
Более двух веков назад между городами Тирасполь и Бендеры появилось село Парканы.
Вчера, 19:22
DTV
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