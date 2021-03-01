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Сколько времени занимает просмотр лучших сериалов всех времён?

Сколько времени занимает просмотр лучших сериалов всех времён?

В 2020 году сериалы стали одним из самых популярных видов развлечений. Стриминговые платформы отметили рост числа подписчиков, а капитализация таких гигантов как Netflix выросла на 72% по сравнению с предыдущим годом.

Команда аналитиков Picodi.com решила посчитать, сколько времени пришлось бы выделить на просмотр самых значимых сериалов на свете. В рейтинг попали те сериалы, которые получили самые высокие оценки и большое количество просмотров.

Сколько времени занимает просмотр лучших сериалов всех времён?

Рейтинг открывает мультсериал «Симпсоны». Он стал источником бесчисленных мемов и насчитывает уже почти 700 эпизодов. На знакомство со всеми сезонами, которые берут начало в 1989 году, уйдёт 322 часа непрерывного просмотра.

Вторую позицию в нашем рейтинге занимает телесериал «Сверхъестественное». На просмотр всех 15 сезонов без перерыва потребуется выделить 245 часов. На третьем месте оказался «Доктор Хаус» — 131 час.

Но быть в курсе телевизионных трендов вовсе не значит тратить десятки часов на просмотр теленовелл. Среди коротких, но популярных сериалов оказались «Чернобыль» и «Ход королевы» — 5 часов 27 минут и 6 ч. 35 мин. соответственно.

Если отважиться на марафон сериалов и посмотреть все самые рейтинговые картины, придётся потратить на это 2 806 часов. Что эквивалентно 175 дням с учётом перерыва на 8-часовой сон.

В свою очередь прочтение мировых бестселлеров займёт 446 часов или 56 дней, если читать по 8 часов в день.

Методология и источники

Данные о сериалах были взяты из онлайн-базы данных о кинематографе — IMDb.com. В рейтинг попали позиции с оценкой 8,0 и выше, а также с количеством оценок от 250 тыс. Общую продолжительность сериала мы получили путём суммирования длины каждого отдельного эпизода. Мы включили сезоны и эпизоды, выпущенные до марта 2021 года. Сериалы, отмеченные звездочкой, всё ещё снимаются или заявлено об их продлении на последующие сезоны.
Picodi.com
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
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