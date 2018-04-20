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Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году

Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов республики опубликовало определенные участки, где разрешено ловить рыбу для личного пользования в период нерестого запрета в 2021 году.

Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 29 апреля 2021 года №91 «Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешен любительский лов рыбы в 2021 году» (Регистрационный № 10111 от 30 марта 2021 года), согласованный с Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР. В период нерестового запрета 2021 года разрешается (за исключением мест постоянного запрета) любительский лов рыбы на следующих участках рыбохозяйственных водоемов:

а) река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег:

1) с. Грушка – с. Кузьмин;

2) ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь;

3) здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица» п. Солнечный – с. Янтарное;

б) Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский районы), левый берег:

1) с. Стороенцы – с. Белочи;

2) с. Ержово – с. Гидирим;

3) с. Выхватинцы;

4) с. Зозуляны – с. Попенки;

5) с. Бутучаны – с. Жура;

6) с. Гармацкое – с. Цыбулевка;

в) река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, Слободзейский район), левый берег:

1) г. Григориополь – с. Бутор;

2) с. Токмазея – с. Красногорка;

3) с. Бычок – Бендерская крепость;

4) городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка;

5) теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь;

6) паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь;

7) плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободзея;

8) очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи;

г) река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег:

1) речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты;

д) протока Турунчук:

1) с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка; е) Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах ПМР.

Любительский лов рыбы (для личного потребления) разрешается с берега в светлое время суток на указанных участках рыбохозяйственных водоемов одной удочкой с 2 (двумя) крючками и выловом не более 2 (двух) килограмм в сутки.

В период нерестового запрета при осуществлении любительского рыболовства не допускается наличие у рыболова-любителя иных снастей для лова рыбы, кроме указанных выше.

Напоминаем, согласно Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР установлены следующие сроки периода нерестового запрета:

а) с 1 апреля по 14 июня в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском водохранилище;

б) с 15 апреля по 15 июня в Кучурганском водохранилище, остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровской Молдавской Республики.

Пояснение к карто-схемам по участкам:

- река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег (подпункт а) пункта 1 Приказа):
1. с. Грушка – с. Кузьмин (пп. 1) пп. а) Приказа);
2. ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь (пп. 2) пп. а) Приказа);
3. здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица» п. Солнечный – с. Янтарное (пп. 3) пп. а) Приказа);

- Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский районы), левый берег (подпункт б) пункта 1 Приказа):
4. с. Стороенцы – с. Белочи (пп. 1) пп. б) Приказа);
5. с. Ержово – с. Гидирим (пп. 2) пп. б) Приказа);
6. с. Выхватинцы (пп. 3) пп. б) Приказа);
7. с. Зозуляны – с. Попенки (пп. 4) пп. б) Приказа);
8. с. Бутучаны – с. Жура (пп. 5) пп. б) Приказа);
9. с. Гармацкое – с. Цыбулевка (пп. 6) пп. б) Приказа);

- река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, Слободзейский район), левый берег (подпункт в) пункта 1 Приказа):
10. г. Григориополь – с. Бутор;
11. с. Токмазея – с. Красногорка;
12. с. Бычок – Бендерская крепость;
13. городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка;
14. теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь;
15. паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь;
16. плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободея;
17. очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи

- река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег:
18. речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты; - протока Турунчук (подпункт г) пункта 1 Приказа):
19. с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка (пп. 1 пп. г) Приказа); - Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах ПМР (подпункт д) пункта 1 Приказа).

Примечание: Белым цветом указаны разрешенные для любительского рыболовства участки Красным цветом – запрещенные

Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году

Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году

Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году

Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году

Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году

Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году

Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительский лов рыбы в 2021 году


ecology-pmr.org



  • Вчера, 20:15
  • DTV
  • Просмотров: 153
  • Комментариев: 0

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