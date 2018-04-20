Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов республики опубликовало определенные участки, где разрешено ловить рыбу для личного пользования в период нерестого запрета в 2021 году.
Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 29 апреля 2021 года №91 «Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешен любительский лов рыбы в 2021 году» (Регистрационный № 10111 от 30 марта 2021 года), согласованный с Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР. В период нерестового запрета 2021 года разрешается (за исключением мест постоянного запрета) любительский лов рыбы на следующих участках рыбохозяйственных водоемов:
а) река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег:
1) с. Грушка – с. Кузьмин;
2) ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь;
3) здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица» п. Солнечный – с. Янтарное;
б) Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский районы), левый берег:
1) с. Стороенцы – с. Белочи;
2) с. Ержово – с. Гидирим;
3) с. Выхватинцы;
4) с. Зозуляны – с. Попенки;
5) с. Бутучаны – с. Жура;
6) с. Гармацкое – с. Цыбулевка;
в) река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, Слободзейский район), левый берег:
1) г. Григориополь – с. Бутор;
2) с. Токмазея – с. Красногорка;
3) с. Бычок – Бендерская крепость;
4) городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка;
5) теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь;
6) паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь;
7) плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободзея;
8) очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи;
г) река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег:
1) речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты;
д) протока Турунчук:
1) с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка; е) Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах ПМР.
Любительский лов рыбы (для личного потребления) разрешается с берега в светлое время суток на указанных участках рыбохозяйственных водоемов одной удочкой с 2 (двумя) крючками и выловом не более 2 (двух) килограмм в сутки.
В период нерестового запрета при осуществлении любительского рыболовства не допускается наличие у рыболова-любителя иных снастей для лова рыбы, кроме указанных выше.
Напоминаем, согласно Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР установлены следующие сроки периода нерестового запрета:
а) с 1 апреля по 14 июня в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском водохранилище;
б) с 15 апреля по 15 июня в Кучурганском водохранилище, остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровской Молдавской Республики.
Пояснение к карто-схемам по участкам:
- река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег (подпункт а) пункта 1 Приказа): 1. с. Грушка – с. Кузьмин (пп. 1) пп. а) Приказа); 2. ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь (пп. 2) пп. а) Приказа); 3. здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица» п. Солнечный – с. Янтарное (пп. 3) пп. а) Приказа);
- Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский районы), левый берег (подпункт б) пункта 1 Приказа): 4. с. Стороенцы – с. Белочи (пп. 1) пп. б) Приказа); 5. с. Ержово – с. Гидирим (пп. 2) пп. б) Приказа); 6. с. Выхватинцы (пп. 3) пп. б) Приказа); 7. с. Зозуляны – с. Попенки (пп. 4) пп. б) Приказа); 8. с. Бутучаны – с. Жура (пп. 5) пп. б) Приказа); 9. с. Гармацкое – с. Цыбулевка (пп. 6) пп. б) Приказа);
- река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, Слободзейский район), левый берег (подпункт в) пункта 1 Приказа): 10. г. Григориополь – с. Бутор; 11. с. Токмазея – с. Красногорка; 12. с. Бычок – Бендерская крепость; 13. городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка; 14. теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь; 15. паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь; 16. плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободея; 17. очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи
- река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег: 18. речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты; - протока Турунчук (подпункт г) пункта 1 Приказа): 19. с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка (пп. 1 пп. г) Приказа); - Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах ПМР (подпункт д) пункта 1 Приказа).
Примечание: Белым цветом указаны разрешенные для любительского рыболовства участки Красным цветом – запрещенные