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Про нас иначе. "Каменный век"

Про нас иначе. "Каменный век"

Здоровый образ жизни стал приоритетом для людей в 21 веке. Движение, но также и правильное питание, богатое витаминами, становится все более популярными среди тех, кто хочет жить в гармонии
В этом материале познакомимся с Кристианом Бэйетрэу. Молодой человек оставил городскую жизнь и вернулся в деревню, чтобы продолжить мечту родителей о разведении овец и коров.
Путешествие по особым местам продолжили в живописном районе Оргеевских Кодров, это маленькое подземное царство вызывающее восхищение многих местных и иностранных посетителей

  • Сегодня, 14:30
  • DTV
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