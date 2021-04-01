Здоровый образ жизни стал приоритетом для людей в 21 веке. Движение, но также и правильное питание, богатое витаминами, становится все более популярными среди тех, кто хочет жить в гармонии В этом материале познакомимся с Кристианом Бэйетрэу. Молодой человек оставил городскую жизнь и вернулся в деревню, чтобы продолжить мечту родителей о разведении овец и коров. Путешествие по особым местам продолжили в живописном районе Оргеевских Кодров, это маленькое подземное царство вызывающее восхищение многих местных и иностранных посетителей