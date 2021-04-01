1 апреля 1992 г. - скорбная датадля нашего города. В этот день, 29 лет назад, был расстрелян автобус с рабочими хлопкопрядильной фабрики и автомобиль с сотрудниками ГАИ. В результате нападения ОПОНовцев, при исполнении служебного долга пострадали милиционеры, мирные жители.
Всего жертвами кровавого акта, развязанного спецслужбами Республики Молдова 1 апреля 1992 года, стали 7 человек. Спустя два месяца в госпитале от полученных ранее травм скончался и капитан Григорий Ечин.
В 2002 году на месте разыгравшейся трагедии возвели православную часовню и установили памятный знак, на котором высечены имена погибших.
Ежегодно ветераны боевых действий, сотрудники министерства внутренних дел, школьники и просто жители города приходили к месту трагедии, чтобы почтить память жертв молдавской агрессии.
Не изменяя традиции, в 6 утра, Виктор Березянский, командир рабочего отряда ополчения БОЭРЗ 1992 г., представители общественных организаций и горожане пришли почтить память и возложить цветы к месту трагедии.
"Сегодня, в 6 часов утра мы пришли на место гибели наших товарищей, расстрелянных силовиками ОПОН РМ в террористическом акте. До сих пор спустя 29 лет, никто не ответил за убийство мирных граждан. Вечная память убиенным"- пишет Виктор Березянский.
Из-за карантинных ограничений, как и в прошлом году, церемония состоялась в ограниченном формате. От имени всего приднестровского народа возложили цветы и выразили благодарность Героям спикер парламента, председатель Правительства, министр внутренних дел и руководство города.
Память погибших милиционеров, военнослужащих и гражданских лиц почтили минутой молчания.