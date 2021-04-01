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Майя Санду высказала намерение закупить партии вакцины в европейских странах

Майя Санду высказала намерение закупить партии вакцины в европейских странах

Президент Республики Молдова Майя Санду сообщила послу Евросоюза в Кишиневе Петеру Михалко о заинтересованности страны в закупке дополнительных партий вакцины у европейских государств, которые заблаговременно пополнили свои запасы и располагают резервом. „Надеюсь, что мы определим такие возможности, а правительство предпримет соответствующие шаги, чтобы получить вакцины для наших граждан”, - сказала Майя Санду во время встречи с Петером Михалко вчера, 2 апреля, - передает ipn.md

Согласно пресс-релизу аппарата президента, Майя Санду поблагодарила посла от имени всех граждан Республики Молдова за европейскую солидарность и огромную помощь, оказанную стране в этот трудный период. Майя Санду выразила признательность за пожертвования оборудования для сотрудников, которые находятся на передовой в борьбе с вирусом, за пожертвования вакцин, полученных посредством платформы COVAX при поддержке Европы, а также за безвозмездную помощь в 15 миллионов евро, которая поддержит пострадавшие от кризиса сектора экономики.

На встрече обсуждались и последние политические события. Стороны сошлись во мнении, что политическая повестка дня должна бы развиваться с учетом интересов граждан, а не только расчётливости партий и групп по интересам, стоящих за ними. „Европейский союз является важным партнером для Республики Молдова, который на протяжении очень долгого времени оказывает поддержку нашей стране. В свою очередь, Республика Молдова должна выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить демократические и экономические реформы, которые превратят страну в европейское государство”, - говорится в пресс-релизе.

Вечером ранее на своей странице в Facebook лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что во время своего рабочего визита в Москву беседовал с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Игорь Додон проинформировал российскую сторону о подготовке молдавской стороны к закупке не менее 500 тысяч доз вакцины „Спутник V” в рамках процедуры государственных закупок, инициированной правительством Республики Молдова.

ipn.md
  • Сегодня, 08:44
  • DTV
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