Россия не является монополистом на русский язык, убеждена пресс-секретарь президента Владимира Зеленского.
"Украинский" русский язык является частью культурного разнообразия Украины, считает пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Об этом в воскресенье, 4 апреля, на сказала в программе "Взгляд с Банковой" телеканала Дом
По ее словам, некоторые политики используют вопрос языка для организации своих спекуляций и конфликтов, пишет korrespondent.net.
"От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка", - заявила Мендель.
Она подчеркнула, что украинский язык должен быть защищен, но "должны быть защищены и граждане".
"Украинский язык, как и идентичность, - это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, - это часть культурного разнообразия нашей страны", - отметила пресс-секретарь президента.
Также Мендель заявила, что русский язык не является собственностью России.
"Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - отметила она.
Напомним, что ранее в Днепре депутат выступал на "восточно-украинском". В сессионном зале заявление депутата о переходе на другой язык встретили аплодисментами, прозвучал смех. korrespondent.net