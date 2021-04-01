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С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ)

С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ)

С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья подписан 22 марта 2021 года и зарегистрирован Министерством юстиции 2 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты.

МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):

а) для неквалифицированных работников - 1675 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1842,5 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

а) для неквалифицированных работников – 1678 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1845,8 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников – 2517 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2768,7 руб.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 22 марта 2021 года № 286 «Об установлении минимального размера оплаты труда на II квартал 2021 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно по ссылке minsoctrud.gospmr.org.
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