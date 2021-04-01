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В первом квартале 2021 года одесский порт обработал 70% всех контейнеров по морской отрасли

В первом квартале 2021 года одесский порт обработал 70% всех контейнеров по морской отрасли

В марте 2021 года объем перевалки контейнеров в одесском морском торговом порту составил 61101 TEU, что на 13% превышает аналогичный показатель марта прошлого года.

Как сообщили в АМПУ, в целом за первый квартал года операторы двух контейнерных терминалов — компании ДП «КТО» и ООО «Бруклин-Киев Порт» — перегрузили 165918 TEU.

Это на 2703 TEU, или на 2%, превышает показатель января-марта 2020 года. Таким образом ликвидировал значительное отставание, возникшее в январе по объективным причинам, сообщает dumskaya.net.

«В начале года из-за плохих погодных условий мы не дождались подхода нескольких крупнотоннажных контейнеровозов, — комментирует начальник одесского филиала Администрации морпортов Максим Лапай. — В результате январь дал минус 12%. Это отставание удалось преодолеть в феврале-марте».

В первом квартале через причалы одесского порта прошло 70% от общего объема контейнеров, обработанных гаванями Украины.
dumskaya.net
  • Сегодня, 13:15
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