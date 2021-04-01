Документ запрещает коллекторам угрожать должникам и устанавливает четкие правила, которых должны придерживаться кредитные компании.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила автор соответствующего законопроекта нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, пишет korrespondent.net.
"Мой закон об урегулировании просроченной задолженности № 4241 (так называемый "коллекторский закон") только что подписан президентом! Отныне никакие угрозы, неэтичное поведение, порноколажи, многочасовой автодозвон, взаимодействие с третьими лицами без их согласия - запрещено", - написала Смаглюк.
Документ установливает четкие правила, которых должны придерживаться кредитные компании, среди которых:
- соблюдение требований этики и правил сотрудничества с должником;
- информирование должника о неизбежном привлечении услуг коллекторов с целью урегулирования просроченной задолженности;
- заключение договоров исключительно с юридическими лицами, которые зарегистрированы в Реестре коллекторских компаний;
- уведомление НБУ о заключении договора с компанией, которая предоставляет коллекторские услуги;
- обязательный контроль всех действий коллекторов, а также предоставление им рекомендаций по устранению задолженности;
- незамедлительное расторжениие договора с коллекторской компанией, которую исключили из Реестра таковых.
Вместе с этим, законопроект предусматривает установить четкие требования для взаимодействия с потребителями услуг кредитных компаний. Такое сотрудничество может происходить посредством переговоров в виде личного общения или телефонного разговора, а также уведомлений через текстовые и голосовые сообщения. Или же отправкой писем по месту жительства и трудоустройства должника.
Напомним, 19 марта Рада приняла соответствующий закон. "За" проголосовали 274 нардепа.
Ранее неоднократно сообщалось о мошеннических схемах с участием коллекторов. Так, в декабре СБУ разоблачила схему вымогательства по кредитным долгам. korrespondent.net