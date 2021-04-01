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Зеленский подписал "коллекторский закон"

Зеленский подписал "коллекторский закон"

Документ запрещает коллекторам угрожать должникам и устанавливает четкие правила, которых должны придерживаться кредитные компании.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила автор соответствующего законопроекта нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, пишет korrespondent.net.

"Мой закон об урегулировании просроченной задолженности № 4241 (так называемый "коллекторский закон") только что подписан президентом! Отныне никакие угрозы, неэтичное поведение, порноколажи, многочасовой автодозвон, взаимодействие с третьими лицами без их согласия - запрещено", - написала Смаглюк.

Документ установливает четкие правила, которых должны придерживаться кредитные компании, среди которых:

- соблюдение требований этики и правил сотрудничества с должником;

- информирование должника о неизбежном привлечении услуг коллекторов с целью урегулирования просроченной задолженности;

- заключение договоров исключительно с юридическими лицами, которые зарегистрированы в Реестре коллекторских компаний;

- уведомление НБУ о заключении договора с компанией, которая предоставляет коллекторские услуги;

- обязательный контроль всех действий коллекторов, а также предоставление им рекомендаций по устранению задолженности;

- незамедлительное расторжениие договора с коллекторской компанией, которую исключили из Реестра таковых.

Вместе с этим, законопроект предусматривает установить четкие требования для взаимодействия с потребителями услуг кредитных компаний. Такое сотрудничество может происходить посредством переговоров в виде личного общения или телефонного разговора, а также уведомлений через текстовые и голосовые сообщения. Или же отправкой писем по месту жительства и трудоустройства должника.

Напомним, 19 марта Рада приняла соответствующий закон. "За" проголосовали 274 нардепа.

Ранее неоднократно сообщалось о мошеннических схемах с участием коллекторов. Так, в декабре СБУ разоблачила схему вымогательства по кредитным долгам.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:10
  • DTV
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