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Тихановская предложила Лукашенко переговоры

Тихановская предложила Лукашенко переговоры

Белорусская оппозиция в лице офиса экс-кандидата в президента Светланы Тихановской выступила за начало переговоров как с Александр Лукашенко лично, так и с его представителями, для поиска путей урегулирования кризиса в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Тихановской. Консультации оппозиция готова начать без предварительных условий, чтобы определить предмет переговоров, передает interfax.ru

"Учитывая отсутствие доверия между сторонами, площадкой для предварительных консультаций и контактов может выступить ОБСЕ. Контактная площадки в рамках ОБСЕ позволит включить в процесс Россию, позиция которая в настоящее время является главным препятствием к разрешению белорусского политического кризиса. Если консультации на политическом уровне не будут возможными, их можно проводить на экспертном уровне", - говорится в сообщении.

В офисе Тихановской считают, что ситуация почти полностью исключает возможность использовать в качестве посредников международные организации, например, ОБСЕ. "Представляется, что ОБСЕ может сыграть важную роль только в фасилитации национального диалога, но не в исполнении обязательств, взятых сторонами для разрешения кризиса", полагает оппозиция.

В качестве посредников оппозиция видит только национальные государства, способные влиять на ситуацию. В их числе названы Россия, Франция, Германия и Швейцария, США, "выступающие важным гарантом безопасности и политической стабильности в регионе" и страны Северной Европы, "поскольку они воспринимаются как более нейтральные страны, как властями Беларуси, так и России", - считают в офисе Тихановской".

Разрешить внутриполитический кризис изнутри соратники Тихановской считают невозможным из-за отсутствия доверия между сторонами и отсутствия гарантий соблюдения заключенных договоренностей.

Выход из кризиса оппозиция видит через реформу политической системы страны в соответствии с принципами инклюзивности, демократии и соблюдении прав человека; через выработку принципов и механизмов "национального диалога и примирения, включая освобождение политических заключенных" и через проведение "новых честных и свободных выборов".
interfax.ru


  • Сегодня, 05:52
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