Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Министры коснулись дела бывшего украинского судьи Николая Чауса, который просил политического убежища, а на днях он исчез при невыясненных обстоятельствах, передает moldpres.md
Дмитрий Кулеба сообщил молдавскому коллеге, что украинские правоохранительные органы ждали, что после положительного завершения судебного рассмотрения апелляции об отказе в предоставлении убежища в Республике Молдова бывший судья будет экстрадирован в Киев в соответствии с европейскими конвенциями и двусторонними соглашениями об экстрадиции преступников и взаимной помощи по уголовным делам.
Чиновник подчеркнул, что украинские госучреждения не причастны к похищению гражданина Николая Чауса и что для установления всех обстоятельств этого дела, в том числе места, где сейчас находится бывший судья, готовы создать совместную молдавско-украинскую рабочую группу.
В свою очередь, Аурелиу Чокой подчеркнул, что сразу после получения информации о похищении вмешались все специализированные госучреждения, по данному факту Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила уголовное дело.
Официальные лица отметили, что этот случай не повлияет на добрососедские отношения между Республикой Молдова и Украиной, а специализированные учреждения будут тесно сотрудничать для выяснения обстоятельств исчезновения гражданина Украины.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также провели обмен мнениями о ситуации на востоке Украины, была подтверждена позиция Республики Молдова по твердой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в строгом соответствии с международно признанными границами.