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Министры иностранных дел Молдовы и Украины провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Молдовы и Украины провели телефонный разговор

Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Министры коснулись дела бывшего украинского судьи Николая Чауса, который просил политического убежища, а на днях он исчез при невыясненных обстоятельствах, передает moldpres.md

Дмитрий Кулеба сообщил молдавскому коллеге, что украинские правоохранительные органы ждали, что после положительного завершения судебного рассмотрения апелляции об отказе в предоставлении убежища в Республике Молдова бывший судья будет экстрадирован в Киев в соответствии с европейскими конвенциями и двусторонними соглашениями об экстрадиции преступников и взаимной помощи по уголовным делам.

Чиновник подчеркнул, что украинские госучреждения не причастны к похищению гражданина Николая Чауса и что для установления всех обстоятельств этого дела, в том числе места, где сейчас находится бывший судья, готовы создать совместную молдавско-украинскую рабочую группу.

В свою очередь, Аурелиу Чокой подчеркнул, что сразу после получения информации о похищении вмешались все специализированные госучреждения, по данному факту Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила уголовное дело.

Официальные лица отметили, что этот случай не повлияет на добрососедские отношения между Республикой Молдова и Украиной, а специализированные учреждения будут тесно сотрудничать для выяснения обстоятельств исчезновения гражданина Украины.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также провели обмен мнениями о ситуации на востоке Украины, была подтверждена позиция Республики Молдова по твердой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в строгом соответствии с международно признанными границами.

moldpres.md


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