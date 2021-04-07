Dnestr.TV

 
0

Игорь Додон попросил власти РФ продлить льготы на экспорт молдавской продукции

Игорь Додон попросил власти РФ продлить льготы на экспорт молдавской продукции

Экс-президент Республики Молдова Игорь Додон попросил российскую сторону пересмотреть решение о возврате пошлин на молдавскую продукцию.

По словам председателя Партии социалистов РМ Игоря Додона, введение импортных пошлин на отдельные категории молдавской продукции может привести к серьезным последствиям для аграриев страны.

"Мы договорились с Россией и открыли российский рынок для некоторых категорий товаров. До этого у нас на севере страны был период, когда никто даже не собирал яблоки, потому что нечего было делать с ними. Позже, в период моего президентства сначала открыли рынок, потом сняли пошлины", — рассказывает глава ПСРМ.

По словам Игоря Додона, по договоренности с российской стороной нулевую пошлину на определенные молдавские товары в 2018 году ввели на три месяца, с последующим продлением в том случае, если не наблюдается реэкспорт товаров из Европы через Молдову, пишет sputnik.md.

"Первое апреля прошло, а никто из нынешнего руководства эти вопросы решать не собирается. И что теперь делать? Повторять ситуацию 2014 года, когда яблоки мерзли на деревьях?", — задается вопросом Додон.
По словам политика, он попросил российскую сторону пересмотреть решение о возврате пошлин, но решение еще не принято.

Напомним, что торговые отношения между Молдовой и Россией осложнились после вступления в силу соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, что нарушило сложившуюся систему экономического сотрудничества нашей страны с государствами СНГ и действовавшего в тот период Таможенного союза.

Преференции в виде освобождения от таможенной пошлины Молдова получила в 2018 году по итогам договоренностей пятого президента республики Игоря Додона с российским лидером Владимиром Путиным. Действие этого механизма несколько раз продлевалось. В результате этих преференций, по словам Додона, с 2018 года молдавские производители сэкономили около двух миллиардов леев.

Решением российских властей до 31 марта 2021 года нулевая ставка действовала для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливалась для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагались таможенной пошлиной.
sputnik.md
  • Сегодня, 06:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна