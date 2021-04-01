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Более 42% работающих украинцев живут в бедности

Более 42% работающих украинцев живут в бедности

Треть работающего населения Украины в прошлом году не могли обеспечить достойную жизнь себе и своей семье.

По результатам первого полугодия 2020 года в Украине уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. Об этом в среду, 7 апреля, информирует Информационное управление Аппарата Верховной Рады по итогам заседания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, пишет korrespondent.net.

Как заявила заведующая сектора исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько, в 2021 году не ожидается улучшение ситуации.

По словам главы Комитета Галины Третьяковой, победа над бедностью является одной из главных задач введенной правительством Стратегии преодоления бедности.

Она отметила, что Стратегия направлена на увеличение доходов граждан, на доступность для населения социальных услуг и инфраструктуры, а также на минимизацию бедности наиболее уязвимых слоев населения, таких как дети, подростки, лица старше 75 лет и неработающие пенсионеры.

Важным шагом в этом процессе станет монетизация субсидий, увеличение размера помощи для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Кроме того, актуальными остаются доступ к медицинским услугам сельского населения, обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью и другие, добавила Третьякова.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:05
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