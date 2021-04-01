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Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
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Интересное
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Новости дня
Найти на карте наш живописный край несложно: его очертания напоминают гроздь спелого винограда, каждую ягоду которой можно связать с увлекательной историей виноделия, историей с вековыми корнями. Одна из них - винодельня "Кисловъ".
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