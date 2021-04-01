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Власти Италии допустили возобновление туризма с июня

Власти Италии допустили возобновление туризма с июня

Правительство Италии рассматривает возможность значительного ослабления карантина в мае и может вновь открыть туристический бизнес в июне, сообщает НВ со ссылкой на The Local.

По словам министра туризма Италии Массимо Гаравальи, сейчас идут дебаты по поводу открытия бизнеса, передает unian.net

"Нет черного или белого. Но было бы неправильно подавать только негативные сигналы, так как экономика тоже работает на ожиданиях", - сказал он.

Однако министр не сказал, будут ли в этом году пускать в Италию туристов из стран не членов ЕС. Также он не уточнил, планирует ли Италия присоединиться к европейской схеме "паспорта здоровья".

Паспорта вакцинации: что известно

- Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.
- Великобритания планирует начать сертификацию "коронавирусного статуса" в попытках восстановить массовые мероприятия вроде концертов и спортивных событий.
- 29 марта в Минздраве Украины заявили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.
- Всемирная организация здравоохранения сейчас не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

unian.net


  • Вчера, 20:26
  • DTV
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