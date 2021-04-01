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Вы неправильно закрепили свое белье? Мама вызвала жаркие споры о "правильном'' способе вешать одежду на веревку после стирки

Вы неправильно закрепили свое белье? Мама вызвала жаркие споры о "правильном'' способе вешать одежду на веревку после стирки

К некоторым задачам люди подходят по-разному, некоторые домашние дела часто остаются неизменными, например, как повесить и закрепить белье после стирки.

Ну, по крайней мере, так думали, когда одна мама показала, что, по ее словам, ПРАВИЛЬНЫЙ способ повесить белье - и это вызвало довольно жаркие споры.
В Сети разгорелись споры вокруг лайфхака жительницы Австралии: женщина показала правильный, по ее мнению, способ развешивать постиранные вещи.

Участница группы «Мамы, которые готовят, убирают и организуют» (Mums Who Cook, Clean and Organise) отметила, что «всю жизнь вешала белье неправильно» и только недавно догадалась делать иначе.

Вы неправильно закрепили свое белье? Мама вызвала жаркие споры о "правильном'' способе вешать одежду на веревку после стирки

Раньше, как и большинство людей, женщина цепляла прищепки сверху, придавливая белье к натянутой веревке. Сейчас она крепит прищепки сбоку. Так, по мнению матери двоих детей, на белье остается меньше складок, и гладить его легче.

Простой невинный совет вызвал настоящие баталии в группе с 87 тысячами участников. Кто-то отметил, что прием женщины лишен смысла: стоит подуть ветру — и ее белье просто сорвет с веревки. Другие заявили, что лучше развешивать белье «в полный рост», а не складывать пополам. Так оно высохнет быстрее. Третьи и вовсе назвали женщину сумасшедшей.

Однако у лайфхака нашлись и защитники: «Если этот прием у вас работает, делайте так, как вам удобно, и никого не слушайте!».

«Пока ваше белье не оказывается за забором у соседей, никого не волнует, как именно вы его вешаете. Продолжайте!».

Другая женщина добавила: «Каждому свое, но забавно, как теперь рассказывают всем предыдущим поколениям, которые развешивали свою одежду сушиться, что они делали это неправильно ... О, как смешно».

Ранее исследователи заявляли, что не существует единого правильного способа развешивать белье и одежду, сообщает NZ Herald. Главное, чтобы между вещами оставалось немного пространства для равномерного высыхания. Специалисты также советуют вешать брюки и юбки за верх, а футболки и рубашки горлом книзу.
news.mail.ru
  • Вчера, 21:03
  • DTV
  • Просмотров: 32
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