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Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

Традиционно на конкурс выдвигают всего лишь пять кандидатов, хотя в Евровидении принимает участие свыше 35 человек.
Текст песни российской певицы Манижи для Евровидения-2021 номинировали на престижную международную премию Eurostory Award. Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса, передает life.ru

Отметим, что с 2016 года премия Eurostory присуждается лучшему, по мнению жюри, тексту песни, написанной для Евровидения. К примеру, в 2019 году победителем стала Италия. Традиционно на конкурс выдвигают всего лишь пять кандидатов, хотя в музыкальном соревновании принимает участие свыше 35 человек.

Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, это событие буквально разделило её жизнь на до и после. С критикой песни выступили пользователи Сети, а также политики и общественники. Вторые даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
life.ru
  • Вчера, 23:01
  • DTV
  • Просмотров: 22
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