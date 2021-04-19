Официальная презентация Плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2021-2024 годы состоялась сегодня в Совете Европы в присутствии президента Республики Молдова Майи Санду и Генерального секретаря Совет Европы Марии Пейчинович Бурич, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.
План действий определяет приоритеты сотрудничества на следующие четыре года, и его основной целью является поддержка демократических реформ и внедрение стандартов Совета Европы в области демократии, верховенства закона и уважения прав человека в Республике Молдова.
На основании Плана действий Совет Европы продолжит оказывать помощь в приоритетных областях - реформированию сектора правосудия, уделяя особое внимание обеспечению добросовестности и независимости субъектов правосудия, а также прозрачности, подотчетности и эффективности сектора, реформированию уголовной и пенитенциарной систем, в том числе по предотвращению пыток и жестокого обращения, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, свободе собраний; борьбе с дискриминацией, преступностью и разжиганием ненависти и укреплению независимости прессы, в частности, в отношении регулирующего органа и общественного вещателя.
Они также продолжат свою деятельность в избирательной сфере, а также в сфере борьбы с насилием в отношении детей. Специальная глава посвящена мерам доверия между различными игроками на двух берегах Днестра. В этих областях совместные проекты призваны закрепить результаты, достигнутые за счет реализации предыдущих планов действий.
В то же время были определены и согласованы новые области, для консолидации которых необходимы совместные усилия и поддержка Совета Европы, в том числе - правовая помощь; посредничество и примирение по уголовным делам; борьба с торговлей людьми; социальные права и права человека в секторе здравоохранения; предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и местного самоуправления. moldpres.md