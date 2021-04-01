Dnestr.TV

 
0

Метеорологи заявили, что 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории

Метеорологи заявили, что 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории

Замедление темпов роста экономики из-за пандемии не остановило глобальное потепление, 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений. Об этом говорится в докладе "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации (ВМО), презентация которого прошла в понедельник в штаб-квартире ООН.

"Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата", - говорится в докладе. Согласно исследованию, "2020 год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений, несмотря на охлаждающий эффект от явления "Ла-Нинья", пишет ТАСС.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, выступая на пресс-конференции, предупредил, что потепление климата приводит к учащению стихийных бедствий, влияющих на людей и экономики стран. "Негативная тенденция в климате продолжится в предстоящие десятилетия, даже если люди начнут добиваться успеха в сдерживании потепления", - признал он. "Одним из лучших способов адаптации к этой ситуации станет инвестирование в средства наблюдения и раннего оповещения о природных катаклизмах", - указал Таалас.

В докладе ВМО также отмечается, что средняя глобальная температура сейчас на 1,2 градуса выше, чем температура в доиндустриальную эпоху. "Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым жарким в истории метеонаблюдений", - говорится в нем.
tass.ru
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна