Всего в 50 м от анталийского побережья турецкие рыбаки обнаружили большое количество ядовитых рыб фугу, рассказывает «Российская газета» со ссылкой на турецкий портал Haberler. Словом «фугу» называют рыб семейства иглобрюхих. Несмотря на то, что мясо таких рыб считается деликатесом, многие виды ядовиты. Токсины содержатся в брюшине, коже, печени, кишечнике, икре. Самым опасным ядом является тетродотоксин, обладающий нервно-паралитическим действием. Смерть от тетродоксина очень болезненна, передает moya-planeta.ru
Однако этот яд опасен лишь при попадании в желудочно-кишечный тракт. Нашествие иглобрюхих беспокоит турецкие власти по другой причине: эти рыбы всеядны, активно размножаются и могут нарушить экосистему, вытеснив виды-эндемики.
Поэтому турецкие рыбаки получают выплаты за каждую пойманную рыбу фугу. На основе яда иглобрюхих фармацевты разрабатывают мощное обезболивающее, а красивая кожа этих рыб уже используется турецкими компаниями для создания обуви. moya-planeta.ru