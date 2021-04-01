Как известно, соседей не выбирают. Тут уж как повезет… В этом смысле между двумя соседями – Украиной и Польшей – на протяжении многих веков складывались непростые отношения, далекие, чего лукавить, от добрососедских. Со времен Речи Посполитой поляки и украинцы смотрели друг на друга через частокол своих заборов с плохо скрываемым недоверием и опаской. Польша никогда даже не пыталась делать «вежливую мину», с высоты своих «шляхтичских амбиций» видя в своих соседях лишь «холопов», у которых должны «чубы трещать», когда «панам потребно будет». Украинцы «чесали» свои «чубы», кряхтели, терпели высокомерного соседа, и тихо (а когда и очень «громко» и страшно) ненавидели и мстили. Это сегодня Варшава и Киев вынуждены «дружить» против «клятых москалей», но даже на этом фоне всеобъемлющей нелюбви к России их генетическая память, нет-нет, да «взбрыкнет». И поляки, загибая пальцы, начинают вспоминать украинцам и убийство львовских (польских) профессоров, и Волынскую резню, в ходе которой украинские националисты вырезали, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч поляков, и прославление Бандеры и Шухевича, которые превзошли фашистов в жестокости против поляков, и много всего другого – так «по мелочам». В 2016 году Сейм Польши оценил те события как геноцид против польского народа, и украинские националисты восприняли сей «демарш дружественного соседа» как личное оскорбление. Открыто мстить польским политикам в частности и всему польскому народу вообще они не стали (те далеко, да и боязно открыто-то), но великую обиду затаили, вымещая ее на тех, кто поближе – этнических поляках, проживающих на территории Украины. Вроде и «свои», но все-таки не «свои», почему бы уязвленное самолюбие, замешанное на многолетней неприязни, не потешить. И речь не столько о пресловутых законах о языке и образовании, принятых Верховной Радой, напрямую ущемляющих права и свободы украинских поляков (а заодно и этнических венгров, и румын), сколько о вспыхивающих с завидной регулярностью бытовых конфликтах между украинцами и местными поляками. Украинские националисты изощренно превращают их жизнь в очень сложную и небезопасную. Сегодня «безобидные» булыжники в окно, но ведь завтра вместо булыжника в окно украинского поляка может полететь что-то другое… Словом, степень напряжения достигла такого уровня, что даже украинское политическое, научное, экспертное сообщество встрепенулось, заголосило о сложившемся «серьезном предконфликтном состоянии отношений между Польшей и Украиной», и призвало «что-то с этим делать». Кстати, сами же украинские эксперты «пророчат» симметричные меры со стороны официальной Варшавы в ответ на притеснение соотечественников и ждут «большой каверзы» со стороны Польши.
А что же польская Родина, спросите вы? Как она, имеющая на Украину «зуб» и, бесспорно, влияние, сегодня защищает своих соотечественников, живущих в Украине? По последним данным, их количество составляет от 140 до 150 тысяч человек (компактно проживают в западных областях Украины). Официальную Варшаву, безусловно, не может не беспокоить повышающийся градус украино-польского противостояния, ухудшение положения украинских поляков, вынужденных жить в агрессивном украинском националистическом окружении.
Польские власти, надо признать, своих не бросают, посредством всевозможных государственных программ оказывая им гуманитарную, финансовую, образовательную помощь, поддерживая культурные традиции, язык, развивая польские СМИ. Все это, конечно, хорошо и замечательно, но, увы, защитить каждого конкретного поляка от «расшалившихся» украинских националистов не способно. С польской газеткой на неофашистов, опьяненных вседозволенностью и тотальной безнаказанностью, вооруженных далеко не печатной продукцией, в одиночку не попрешь.
Надо полагать, польские власти понимают, что одной гуманитарной помощью здесь не управиться, нужны другие решения «польского вопроса». И сегодня все чаще и громче в польском обществе звучит идея, воодушевляющая самих поляков, но пугающая украинцев, о создании в Украине польской национально-культурной АВТОНОМИИ на территории компактного проживания украинских поляков. Ее создание будет способствовать сохранению национальной идентичности украинских поляков со «всеми вытекающими». Наконец, поляки будут защищены от проявлений нетерпимости, агрессивности, враждебного окружения.
Конечно, Украина будет сопротивляться созданию автономии, расценивая ее как покушение на свою территориальную целостность, но официальная Варшава может быть жесткой, настойчивой и последовательной…