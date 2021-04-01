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Умер участник первой миссии на Луну Майкл Коллинз

Умер участник первой миссии на Луну Майкл Коллинз

Астронавт, отправившийся на спутник Земли в 1969 году на корабле Аполлон-11, ушел из жизни в возрасте 90 лет.

В США скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в первом полете с высадкой на Луну. Он умер на 91 году жизни от онкологического заболевания. Об этом в Twitter сообщила семья Коллинза, передает korrespondent.net.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи", - говорится в сообщении.

Астронавт Майкл Коллинз – участник первой лунной экспедиции корабля Аполлон-11.

Спускаемый аппарат корабля совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин.

Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:34
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