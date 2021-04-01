Астронавт, отправившийся на спутник Земли в 1969 году на корабле Аполлон-11, ушел из жизни в возрасте 90 лет.
В США скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в первом полете с высадкой на Луну. Он умер на 91 году жизни от онкологического заболевания. Об этом в Twitter сообщила семья Коллинза, передает korrespondent.net.
"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи", - говорится в сообщении.
Астронавт Майкл Коллинз – участник первой лунной экспедиции корабля Аполлон-11.
Спускаемый аппарат корабля совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин.
Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля. korrespondent.net