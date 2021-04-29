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На Украине решили судьбу личного самолета Брежнева

На Украине решили судьбу личного самолета Брежнева

Управление туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации планирует создать парк авиации у поселка Глеваха под Киевом. Территорию хотят обустроить вокруг самолета «СССР-8661», на котором когда-то летали первые лица Советского Союза, включая генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщается в Facebook управления.

«Планируется создать парк авиации с музеями, выставкой самолетов, гостиницей, детской площадкой, озером и рестораном внутри самолета. Но пока эта идея остается планом, а самолет ждет своего часа», — говорится в посте.

Лайнер состоит из трех отсеков — пассажирского на шесть кресел, кухни и туалета. Сейчас он заброшен и стоит на обочине Одесской трассы в 54 километрах от Киева. В 2010 году самолет чуть не списали на металлолом, но потом передумали и перевезли из Николаева в поселок Глеваха, пишет lenta.ru.

Ранее, в январе 2020 года, сообщалось, что в украинском городе Днепре выставили на торги резиденцию Брежнева. Стартовая цена лота составила 97,9 миллиона гривен. Объект находится на Крутогорном спуске, 1, и занимает площадь в 5600 квадратных метров. В одном из зданий ранее находилась резиденция генсека — так называемый Дом Брежнева.
lenta.ru
  • Сегодня, 12:19
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