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Назван способ сделать яичницу более вкусной

Назван способ сделать яичницу более вкусной

Правильно приготовить яичницу-болтунью довольно сложно. Однако у поваров есть разные секреты, как сделать вкус этого блюда богаче. Эти способы назвал портал Daily Star.

Так, в яичницу советуют добавлять каплю оливкового масла прямого отжима и морскую соль. Как пишет издание, оливковое масло имеет травяные, пикантные нотки. Жир, в свою очередь, придает блюду насыщенность. Морская соль же делает яичницу хрустящей, пишет lenta.ru.

Знаменитый австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдель подчеркнул, что люди, готовя завтрак, зачастую слишком сильно разогревают сковороду. По его словам, ее следует поставить на средний огонь и растопить в ней сливочное масло, а яйца добавлять только тогда, когда масло станет пузыриться.

«Если сковорода слишком горячая, яйца будут готовиться слишком быстро, гореть — и вместо того, чтобы быть красивыми и легкими, у них будет резиновая текстура», — предупредил повар. При подаче на стол он также посоветовал добавить к яичнице оливковое масло, морскую соль и перец.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала самый полезный способ готовить яйца. Она посоветовала не варить и жарить яйца долго, так как белок из них будет усваиваться хуже. Поэтому лучше приготовить яйцо всмятку или яичницу-глазунью.
lenta.ru
  • Сегодня, 18:51
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