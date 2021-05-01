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Бендерчанин Виктор Скворцов – призёр Grand Slam

Бендерчанин Виктор Скворцов – призёр Grand Slam

В Казани прошёл Grand Slam - турнир мировой серии «Большого шлема» по дзюдо. Бронзовую медаль на престижных соревнованиях завоевал бендерский дзюдоист Виктор Скворцов.

В составе сборной Арабских Эмиратов на татами «Татнефть Арены» приднестровец провёл четыре схватки. В борьбе за третье место Скворцов победил израильского противника Тохара Бутбуля. Виктор выступал в весовой категории 73 кг, где развернулась плотная борьба за пьедестал.

«В весе было 44 участника. Я стал третьим и укрепил свои позиции в мировом рейтинге. У меня остался ещё один предолимпийский отборочный турнир, после чего, я надеюсь, Олимпиада», - прокомментировал «Новостям Приднестровья» своё выступление мастер спорта международного класса Виктор Скворцов.

На данный момент в мировом рейтинге бендерский дзюдоист занимает 22-ю позицию. Олимпийский рейтинг постоянно меняется, поэтому в заключительном квалификационном турнире Виктору Скворцову предстоит отстоять своё право на участие в Олимпийских играх - 2020.
novostipmr.com

  • Сегодня, 18:13
  • DTV
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