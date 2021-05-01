В Казани прошёл Grand Slam - турнир мировой серии «Большого шлема» по дзюдо. Бронзовую медаль на престижных соревнованиях завоевал бендерский дзюдоист Виктор Скворцов.
В составе сборной Арабских Эмиратов на татами «Татнефть Арены» приднестровец провёл четыре схватки. В борьбе за третье место Скворцов победил израильского противника Тохара Бутбуля. Виктор выступал в весовой категории 73 кг, где развернулась плотная борьба за пьедестал.
«В весе было 44 участника. Я стал третьим и укрепил свои позиции в мировом рейтинге. У меня остался ещё один предолимпийский отборочный турнир, после чего, я надеюсь, Олимпиада», - прокомментировал «Новостям Приднестровья» своё выступление мастер спорта международного класса Виктор Скворцов.
На данный момент в мировом рейтинге бендерский дзюдоист занимает 22-ю позицию. Олимпийский рейтинг постоянно меняется, поэтому в заключительном квалификационном турнире Виктору Скворцову предстоит отстоять своё право на участие в Олимпийских играх - 2020. novostipmr.com