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Американский суд рассмотрит первый в истории иск слонихи против зоопарка

Американский суд рассмотрит первый в истории иск слонихи против зоопарка

Апелляционный суд Нью-Йорка рассмотрит иск от слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке, сообщается на сайте фонда Nonhuman Rights Project, который подал иск.

"Это первый случай в истории, когда высший англоговорящий суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека", — говорится в заявлении.

История с судебным разбирательством началась в 2018 году. Тогда зоозащитники подали петицию, требуя признать за слонихой Хеппи фундаментальное право на физическую свободу и переезд из зоопарка Бронкса в заповедник слонов, передает ria.ru

Так Хеппи стала первым в мире слоном, чья законность пребывания в зоопарке обсуждалась в суде. Но первая инстанция отклонила ходатайство, теперь его будет рассматривать апелляционный суд.

Хеппи привезли в США в 1977 году. Сначала она жила в вольере с другими слонами, но затем некоторые из них умерли, других пришлось отселить из-за частых конфликтов. Уже десять лет слониха живет одна и не имеет возможности "по-настоящему взаимодействовать" с сородичами.

"Начав борьбу за права нечеловека восемь лет назад в Нью-Йорке, мы надеемся, что апелляционный суд признает чрезвычайную общественную важность дела Хеппи. Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке", — говорится в заявлении.

Представители фонда создали онлайн-петицию с требованием отпустить слониху в заповедник. Ее поддержали уже более полутора миллионов человек.

ria.ru

  • Сегодня, 05:39
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