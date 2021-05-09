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Солист Rammstein Линдеманн представил клип на песню «Любимый город»

Солист Rammstein Линдеманн представил клип на песню «Любимый город»

Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал клип на советскую песню «Любимый город», исполненную им на русском языке. Видеозапись выложена 9 мая на официальном YouTube-канале музыканта.

Действие ролика происходит в Санкт-Петербурге. Линдеманн посещает Эрмитаж, где любуется картинами и скульптурами. На музыкальных инструментах играют девушки в белых платьях, уточняет iz.ru.

В конце апреля стало известно, что Линдеманн также намеревается выпустить клип, снятый в Большом государственном цирке на проспекте Вернадского в Москве. Сотрудник цирка рассказал, что немецкий исполнитель появится в ролике в облике демона.

Ранее, 22 апреля, Линдеманн опубликовал на своем YouTube-канале ролик с исполнением на русском языке песни «Любимый город» — он исполнил ее для нового фильма «Девятаев» с актером Павлом Прилучным в главной роли.

Таким образом, рассказал рок-исполнитель, он смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами.

Композиция прозвучит в фильме кинорежиссера Тимура Бекмамбетова о советском летчике Михаиле Девятаеве, который совершил побег из немецкого плена.

Бекмамбетов рассказал, что сам просил Линдеманна спеть эту песню, однако что она войдет в фильм, ему не сказал.

«Любимый город» написали в 1939 году для фильма Эдуарда Пецлина «Истребители», где ее исполнил Марк Бернес.


iz.ru
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