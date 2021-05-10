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В Харькове решили судьбу памятника Жукову

В Харькове решили судьбу памятника Жукову

Власти Харькова решили судьбу памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову — монумент останется на своем месте. Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, его слова приводятся на сайте совета.

Обращаясь к жителям города, Терехов отметил, что люди обязаны чтить память героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая», — добавил он.

В июне 2019 года представители Национального корпуса снесли памятник Жукову в Харькове. Они забрались на монумент, надели на него веревку и повалили на землю. Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить. Некоторые силовики снимали происходящее на телефон. На месте памятника националисты установили украинский флаг, передает lenta.ru.

Позже, в июле того же года, монумент был восстановлен.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В частности, станция метро в Киеве, возле которой находился монумент Жукову, до 2016 года носила его имя. После переименования станция получила название «Дворец спорта».
lenta.ru
  • Вчера, 19:03
  • DTV
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