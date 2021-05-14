Депутат Рады Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань должна принадлежать Украине. Такое заявление он сделал в эфире «4 канала». Он возмутился тем, что Харьков и Одессу в России называют русскими городами. Парламентарий считает, что украинской стороне следует «напомнить» Москве о том, что «еще сто лет назад» жители Кубани якобы разговаривали на мове. Он заявил, что это «украинские этнические земли», которые были отрезаны от Киева «волею судьбы», передает gazeta.ru
«Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — сказал Гончаренко.
Парламентарий утверждает , что Кубань с ее селами и станицами скорее «больше выглядит как Украина».
Украинские политики и общественные деятели не раз заявляли о желании присоединить часть территорий России. Так, нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страна готова «принять пару областей России». Экс-депутат Рады Татьяна Черновол, в свою очередь, заявила о необходимости готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.