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В Белоруссии придумали способ отомстить Евровидению за отстранение

В Белоруссии придумали способ отомстить Евровидению за отстранение

Белорусское гостелевидение "Белтелерадиокомпания" отказалось от трансляции песенного конкурса Евровидение-2021 в отместку за недопуск группы "Галасы ЗМеста".

Организаторы отклонили песню "Я научу тебя", а потом отказались согласовать и вторую композицию группы, передает life.ru

"Мы не участвуем в конкурсе, и речи о трансляции не могло идти в принципе. Мы ни при каких условиях не планировали показывать Евровидение в этом году", — объяснили в пресс-службе компании.

Песни белорусской группы не устроили Европейский вещательный союз "из-за политического подтекста". Однако жители страны всё же смогут посмотреть трансляцию на YouTube-канале Eurovision Song Contest — официальном канале музыкального конкурса. Полуфиналы состязания пройдут в Роттердаме 18 и 20 мая, финал — 22 мая.
life.ru
  • Сегодня, 14:45
  • DTV
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