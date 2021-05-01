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В Приднестровье изменились цены на топливо. Подорожали все виды топлива. А вот цены опубликованные на официальной странице фирмы "Шериф", наглядно демонстрируют резкий рост цен...
Последний рост цен на топливо в Приднестровье было в феврале текущего года. Только солярка - главный продукт потребления аграриев стала дороже на 1 рубль.
- Сегодня, 07:35
- DTV
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