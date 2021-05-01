Dnestr.TV

 
0

«Молдовагаз» об иске "Газпрома" на $371 млн: Обсуждаем способы погашения долга

«Молдовагаз» об иске "Газпрома" на $371 млн: Обсуждаем способы погашения долга

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» в феврале 2021 года подал иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с требованием взыскать с АО «Молдовагаз» задолженность в размере 370,5 млн долларов за поставленное в 2018 году топливо. Эту информацию Zdg подтвердили представители «Молдовагаз», которые сообщили, что «стороны обсуждают, как вернуть долг», пишет nokta.md.

Менеджеры S.A. «Молдовагаз» сообщили, что подобные иски подавались Газпромом в международные арбитражные суды с 2007 года. По словам представителей Молдовагаза, в настоящее время стороны обсуждают способы погашения долга.

«Подобные иски «Газпром» подает в международные арбитражные суды с 2007 года. Следует отметить, что необходимость урегулирования вопроса задолженности за поставленный газ, в том числе в приднестровском регионе, неизменно включается в текст финальных протоколов ежегодных заседаний российско-молдавской межправительственной комиссии. В настоящее время стороны обсуждают способы погашения долга», — сказал Ziarul de Garda специалист по связям с общественностью «Молдовагаз» Александру Барбов.

Напомним, в феврале 2021 года «Газпром» обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с требованием к компании «Молдовагаз» выплатить долг в 370 518 миллионов долларов за газ, поставленный в 2018 году.

nokta.md
  • Сегодня, 22:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом ...
  • Новые цены на топливо

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • В Приднестровье 26 апреля начнут вакцинацию препаратом ...
  • Новые цены на топливо
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна