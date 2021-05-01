Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» в феврале 2021 года подал иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с требованием взыскать с АО «Молдовагаз» задолженность в размере 370,5 млн долларов за поставленное в 2018 году топливо. Эту информацию Zdg подтвердили представители «Молдовагаз», которые сообщили, что «стороны обсуждают, как вернуть долг», пишет nokta.md.
Менеджеры S.A. «Молдовагаз» сообщили, что подобные иски подавались Газпромом в международные арбитражные суды с 2007 года. По словам представителей Молдовагаза, в настоящее время стороны обсуждают способы погашения долга.
«Подобные иски «Газпром» подает в международные арбитражные суды с 2007 года. Следует отметить, что необходимость урегулирования вопроса задолженности за поставленный газ, в том числе в приднестровском регионе, неизменно включается в текст финальных протоколов ежегодных заседаний российско-молдавской межправительственной комиссии. В настоящее время стороны обсуждают способы погашения долга», — сказал Ziarul de Garda специалист по связям с общественностью «Молдовагаз» Александру Барбов.
Напомним, в феврале 2021 года «Газпром» обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с требованием к компании «Молдовагаз» выплатить долг в 370 518 миллионов долларов за газ, поставленный в 2018 году.