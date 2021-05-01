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Италия победила на "Евровидении"

Италия победила на "Евровидении"

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021".

"Победитель сегодня - Италия", - объявили ведущие финала конкурса.

Италия заняла первое место, получив 524 балла. Вторую строчку заняла Франция. Швейцария оказалась на третьем месте. Четвертое место заняла Исландия, пятое - Украина.

Италия победила на "Евровидении"
  • Сегодня, 07:29
  • DTV
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