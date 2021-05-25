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Эксперт раскрыл оптимальную частоту стирки полотенец

Эксперт раскрыл оптимальную частоту стирки полотенец

Австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя (Liz Amaya) раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Об этом сообщает The Sun.

По словам специалиста, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. «Они впитывают много воды и остаются влажными в течение нескольких часов. Такая среда является идеальным местом для размножения болезнетворных бактерий, — предупредила она. — Однако если вы принимаете ванну ежедневно, вам следует отправлять полотенца в стирку не реже двух раз в неделю», пишет lenta.ru.

Амайя добавила, что полотенца меньшего размера, вроде кухонных, стоит стирать ежедневно. Мочалки и губки, в свою очередь, также нужно мыть после каждого использования и оставлять их сохнуть на воздухе.

Помимо этого, на своей странице в Instagram австралийка поделилась способом стирки полотенец. В первую очередь, девушка посоветовала не класть слишком много вещей в стиральную машину: желательно загружать от одного до трех полотенец за раз.

Эксперт налила в отсек половину колпачка геля для стирки и показала, что вместо кондиционера она использует один стакан уксуса. Кроме того, она добавила полстакана соды прямо в барабан машины. Амайя порекомендовала стирать полотенца в теплой воде. «Если у вас есть сушильная камера, положите в нее несколько теннисных мячиков. Это сделает полотенца мягкими и пушистыми», — заключила она.

В апреле эксперт раскрыл оптимальное количество порошка при стирке. Глава отдела бытовых товаров общества защиты прав потребителей Choice объяснил, что тысячи людей используют гораздо больше стирального порошка, чем на самом деле требуется для стирки. «Мы обнаружили, что качество очистки вещей от загрязнений остается прежним, если вы используете только половину рекомендуемой дозы моющего средства», — сказал специалист. Он также сказал, что для качественного очищения достаточно даже одной четверти рекомендуемого количества порошка.

lenta.ru
  • Сегодня, 20:25
  • DTV
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