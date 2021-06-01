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Google оцифровал часть мозга человека (фото, видео)

Google оцифровал часть мозга человека (фото, видео)

При помощи программ и специального алгоритма была создана 3D-модель, объем которой составил 1,4 петабайта.

Компания Google вместе с учеными Гарвардской лаборатории Лихтмана оцифровали один кубический миллиметр ткани коры головного мозга. Об этом сообщает 9to5google.

Для изучения взяли часть мозга пациента, который страдает от эпилепсии. Детальное изучение "карты" мозга, по мнению ученых, позволит изучать природу его заболеваний и бороться с ними на ранних стадиях, передает unian.net

Google оцифровал часть мозга человека (фото, видео)

Ученые разделили ткань мозга человека на 5300 секций толщиной 30 нм. Изображения, полученные путем сканирования каждого слоя, были переданы Google для формирования цифрового 3D-изображения.

Google оцифровал часть мозга человека (фото, видео)

В результате были получены 225 миллионов 2D-изображений. При помощи программ и специального алгоритма была создана 3D-модель, объем которой составил 1,4 петабайта.



unian.net
  • Вчера, 17:19
  • DTV
  • Просмотров: 32
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