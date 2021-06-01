Народный адвокат по правам ребенка в РМ обращает внимание на то, что обеспечение надлежащих санитарных условий и доступа к качественной питьевой воде в школах остается серьезной проблемой для государственных органов и в 2021 году.
К такому выводу пришла народный адвокат Майя Бэнэреску после тематического отчета «Соблюдение права ребенка на здоровье в образовательных учреждениях», публично представленного 3 июня 2021 года во время онлайн-мероприятия.
Команда адвоката по правам ребенка в последние годы проводила мониторинг санитарных условий в образовательных учреждениях с точки зрения обеспечения права ребенка на здоровье. Представленный отчет, разработанный в результате мониторинга, включает анализ доступа к качественной питьевой воде, санитарии и гигиены, оснащение медицинских кабинетов, деятельность врача-специалиста в образовательном учреждении, передает noi.md.
Народный адвокат пришла к выводу, что ситуация с обеспечением школ питьевой водой вызывает тревогу. В 11 из 31 района некоторые школы используют воду из колодцев и источников, так как они не подключены к централизованным или местным водопроводам, поскольку в населенном пункте нет водопровода и канализационной системы и / или финансовых ресурсов для подключения к существующим. В некоторых школах питьевая вода приобретается в бутылках за счет учреждения или родителей.
Другой серьезной проблемой, которая влияет на реализацию права на здоровье, является состояние туалетов в образовательных учреждениях. В ходе исследования было установлено, что большинство туалетов (особенно в сельской местности) – это старые постройки, расположенные во дворе школы, доступные для посторонних, не обеспечивающие уединения, они не имеют канализации, имеют форму дыры в полу, антисанитарны, и там царит неприятный запах.
По данным Министерства образования, культуры и исследований (SIME 2020), в 30,9% образовательных учреждений (351 школа) туалеты находятся вне здания учреждения и нуждаются в улучшении санитарно-гигиенических условий.
Народный адвокат по правам ребенка также констатировала, что, хотя требование об обеспечении школ медицинским работником в основном выполняется, в 113 из 1266 образовательных учреждений нет медицинского работника, в основном из-за низкой заработной платы. Та же ситуация и с медицинскими кабинетами. Хотя исследование показывает, что в большинстве образовательных учреждений они существуют, они недостаточно оборудованы, имеют лишь минимум лекарств и медицинского оборудования, которые не покрывают реальных потребностей.
В процессе разработки исследования в марте-мае 2020 года был проведен опрос среди детей Молдовы, в котором приняли участие 1850 школьников: 1501 респондент из городской местности, 249 – из сельской местности. В анкете, предложенной детям, на вопрос о том, где дети пьют воду, были даны следующие ответы: 727 респондентов (39,3%) заявили, что их единственный источник воды – кран в туалете / ванной комнате. 529 учеников могут пить воду только в столовой, а у 220 из них на каждом этаже есть кран, из которого они могут пить воду. Только 131 ребенок заявил, что им давали воду в классе в бутылках, 66 учеников сказали, что на каждом этаже школы есть бутылки с водой, а остальные респонденты заявили, что они берут бутылки с питьевой водой из дома.
Адвокат по правам ребенка рекомендовал правительству, центральным государственным органам принять финансовые нормативы и выделить средства для обеспечения надлежащих условий для развития ребенка; безотлагательно завершить реализацию Протокола по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова на 2016-2025 годы, в частности, пункта 2 «Обеспечение 100% доступа детей к улучшенным источникам воды в детских садах и школах». Майя Бэнэреску также рекомендовала пересмотреть и согласовать правовую базу, закрепленную за сегментами, оцениваемыми в исследовании, в частности, Постановление Министерства здравоохранения № 21 от 29.12.2005 г. об утверждении и применении государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм «Гигиена в учреждениях начального, гимназического и лицейского образования».
Присутствующие на мероприятии депутаты Детского парламента от региональной программы DARE социальной миссии диаконии Митрополии Бессарабии высказали свое мнение о соблюдении права ребенка на здоровье в образовательных учреждениях, отметив, что это право частично соблюдается.
Представитель Детской платформы Центра информации и документации по правам ребенка Анастасия Суслова представила результаты отчета «Гигиенические и санитарные условия в школах», подготовленного участниками платформы в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, отметив, что проблемы школьной гигиены в 2021 году остались прежними.
Исполнительный директор общественной ассоциации «Солидарные родители» Алла Ревенко и государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык поддержала мнение адвоката по правам ребенка о необходимости кабинета и медицинского персонала во всех образовательных учреждениях, а также необходимых условий для соблюдения гигиенических требований.
Начальник Главного управления образования Министерства образования, культуры и исследований Валентин Круду отметил, что рекомендации в отчете, представленном Народным адвокатом по правам ребенка, актуальны, а ситуацию с санитарией в школах можно решить только совместными усилиями, разработкой конкретного плана действий в этом отношении.
Представители Минфина заявили, что финансовые ресурсы для улучшения ситуации с санитарией в школах могут быть выделены, но для этого должно быть запущено предложение о внесении поправок в Закон о бюджете, а также запланировать ресурсы для этой цели в бюджете на 2022-2023 гг.
Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску уточнила, что продолжит мониторинг соблюдения права на здоровье в образовательных учреждениях и будет организовывать другие общественные встречи для обсуждения этой темы с органами государственной власти второго уровня – учредителями образовательных учреждений и другими организациями и заинтересованными сторонами.
В мероприятии приняли участие 65 человек, представители Министерства образования, культуры и исследований, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства финансов, районных отделов образования, учебных заведений, общественных организаций и дети. noi.md