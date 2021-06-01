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Все породы кошек в одной инфографике

Все породы кошек в одной инфографике

Все породы котов на одной инфографической схеме: студия Pop Chart Lab проделала немалую работу и предлагает очередной плакат в стиле художественной инфографики: распределение котов по категориям.

Если зайти непосредственно на страницу, где продается принт, можно рассмотреть иллюстрацию достаточно подробно с помощью встроенного зума. Конечно, подобная инфографика не тянет на уровень серьезной фелинологии, но в качестве методического подспорья для, например, детей — то, что надо.

Ранее американская некоммерческая организация Cat Fanciers' Association составила рейтинг самых популярных пород кошек, куда, в частности, попали всеми любимые мейн-куны. Впрочем, первое место им занять не удалось.
nat-geo.ru
  • Сегодня, 06:15
  • DTV
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