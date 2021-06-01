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Правовая школа пациента. Всё о медицинской документации

Правовая школа пациента. Всё о медицинской документации

Пациенты имеют право на информацию о состоянии своего здоровья, цели проведения предложенных исследований и лечебных мероприятий, прогнозе возможного развития заболевания, в том числе наличие риска для жизни и здоровья. Именно об доступе к медицинской документации пойдет речь в очередном видео курсе «Правовая школа пациента», подготовленного в рамках проекта «ВИЧ инфекция - это не «мишень» для нарушения прав человека», реализуемого ОО «Центр «Тринити»» в партнерстве с «Союз организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда» (А.О «UORN», г. Бельцы).

«Очень часто пациенты не знают о своих правах, в том числе о праве на информацию о состоянии своего здоровья и праве на доступ к медицинской информации. Обращаясь в учреждения и к специалистам, обеспечивающим медицинское обслуживание, пациенты сталкиваются с дискриминацией, злоупотреблениями и нарушениями основных прав. Необходимо, чтобы каждый знал, что человек имеет право на ознакомление с соответствующими медицинскими документами, касающимися их здоровья», - подчеркнула председатель «Тринити» Ирина Галаченко.



Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.
Программа «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций, таких как Центр «Тринити», а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой она является.
  • Вчера, 11:30
  • DTV
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