Авиакомпания Air Moldova с 10 июня возобновила прямые рейсы из Кишинева в Салоники. Благодаря этому российские туристы получили возможность отправиться на греческий курорт транзитом через Молдавию. Выяснили условия въезда и стоимость перелета.
В настоящее время Молдова принимает всех российских граждан. Однако пока регулярное авиасообщение с этой страной не возобновлено, перелеты из Санкт-Петербурга и Москвы носят грузо-пассажирский статус. Рейсы по этим маршрутам, помимо Air Moldova, выполняют «Аэрофлот», S7 и Fly One, передает tourdom.ru.
Для въезда в Молдову россиянам необходим ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до посадки на рейс. Справка должна быть на английском или русском языке. Пассажирам, которые не покидают транзитной зоны при перелетах с пересадкой в молдавской столице, тест не нужен. Однако он может потребоваться для въезда в следующую страну. Кроме того, в Молдавии освободили от необходимости предъявлять результат теста на коронавирус граждан, имеющих документ о введении вакцины, в том числе привитых российским препаратом «Спутник V».
Авиакомпания Air Moldova выполняет рейсы из Кишинева в Салоники по четвергам и воскресеньям. При этом забронировать транзитный перелет из Москвы на греческий курорт на сайте перевозчика можно с вылетами по средам и субботам. Вылет в 23:00, а прилет в молдавскую столицу на следующий день в час ночи по местному времени. Самолет же в Грецию вылетает только утром – в 07:10 и уже в 08:50 прибывает в Салоники. Стоимость перелета в обе стороны по такому маршруту, например с 26 июня по 11 июля, составляет 354 евро (порядка 31 тыс. руб.). Из Санкт-Петербурга в те же даты поездка обойдется в 632 евро (55,4 тыс. руб.). Попробовать добраться до Кишинева можно и другой авиакомпанией, а затем пересесть на рейс Air Moldova на греческий курорт. Однако только билеты Москва – Кишинев, например у авиакомпании Fly One, будут стоить 22,2 тыс. руб. туда-обратно (вылеты 26 июня и 11 июля). К этому придется добавить стоимость перелета до греческого курорта и назад – 198 евро (17,4 тыс. руб.).
Добавим, что полететь в Салоники из Москвы можно напрямую рейсами S7. Полеты выполняются по средам. Однако в компании корреспонденту TourDom.ru сообщили, что билетов на июнь в продаже уже нет. Ближайшая доступная дата вылета – 7 июля. Поездка туда-обратно обойдется порядка 113,4 тыс. руб. Стоит учесть, что провоз багажа в стоимость не входит.
Что касается правил въезда россиян в Грецию, то пока они неизменны: необходимо иметь при себе свидетельство о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо справку о наличии антител к COVID-19. При этом с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Отрицательный результат по ПЦР надо получить максимум за 72 часа до посадки на самолет. Правила пока действуют до 21 июня.
Не исключено, что они не изменятся и после этой даты. Кроме того, туристы за день до прибытия должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте https://travel.gov.gr.
Напомним, ранее Росавиация рекомендовала не пользоваться грузо-пассажирскими рейсами для перелетов с туристической целью. На сайте Федерального агентства был опубликован список стран, с которыми официально возобновлено регулярное авиасообщение. Молдавия в него не входит.