Для уязвимых слоев населения соблюдение конфиденциальности является важным аспектом получения медицинской помощи. Тема «Конфиденциальность и врачебная тайна» разбирается в видео № 3 курса «Правовая школа пациента», подготовленного в рамках проекта «ВИЧ инфекция - это не «мишень» для нарушения прав человека», реализуемого ОО «Центр «Тринити» в партнерстве с Союзом организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда (г. Бельцы).
«Конфиденциальность и врачебная тайна являются серьезными аспектами для пациентов при диагностике и лечении заболевания, особенно, связанные со стигмой. Например, для людей, живущих с ВИЧ, - сказала председатель «Тринити» Ирина Галаченко. - Право на конфиденциальность медицинской информации не должно вступать в конфликт с правом на доступ к медицинской информации. Пациент имеет право на доступ к личной медицинской информации, имеет право контролировать распространение информации, предоставлять право на разглашение информации, когда сам того пожелает».
Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции. Программа «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций и ассоциаций, таких как Центр «Тринити» и «Союз организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда» (АО «UORN», г. Бельцы), а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой является Центр «Тринити».