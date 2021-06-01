Картофель – это самый распространенный овощ, используемый в рационе питания многих людей. Он входит в состав многих блюд. Вот например, вкусная, ароматная, рассыпчатая и дымящаяся картошечка в масле… или со сметаной… Вот это вкуснотища!!!



Картофельная диета помогает сбросить до 6 кг.Существует так называемая «картофельная диета», с помощью которой можно сбросить лишние килограммы. Существует мнение, что от картофеля полнеют. Но диетологи доказали, что содержащийся в картофеле крахмал быстро расщепляется до простых сахаров, овощ отлично усваивается нашим организмом и никакие дополнительные килограммы ему не страшны. В 100 гр. картофеля содержится всего лишь 70 ккал. Лишний вес может появиться из-за того, что картошку мы, как правило, кушаем с маслом, жирным мясом, различными соусами.



Вообще картофель строго диетической пищей не считается. Однако дурная репутация этого продукта возникла только благодаря нашему неумению его готовить



Во-первых, раза в два вреднее картофель становится на сковороде, когда мы добавляем масло или сало, солим, поливаем соусом и заедаем всю эту красоту куском мяса.



Во-вторых, многие из нас привыкли запасаться картошкой чуть ли не на всю зиму вперёд, и за те месяц-два, пока она пролёживает у нас на балконе, она накапливает максимум крахмала и становится действительно калорийной.



Кстати насчёт калорий: в свежей, нележалой картошке мало углеводов, но много белка, отсюда относительно высокая калорийность продукта. Однако из белка организм жиры не образует, поэтому лишнего веса на «правильной» картошке не наберёшь.



В картофеле содержится много аминокислот, белков, углеводов, которые, как известно, являются отличным источником энергии. В нем также содержится витамин С, который очень полезен для нашей иммунной системы, пектины, способствующие очищению организма от вредных веществ и нормализующие работу желудочно-кишечного тракта. А если же вы любите печеный картофель, знайте, что в нем находится достаточно калия, который способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В картофеле имеются витамины Н, В1, В2, В5, В6, РР, и каротин, которые способствует улучшению зрения.



Руководство к действию



Вариантов диеты есть много. Например, четырёхдневная диета предполагает, что на завтрак вы выпиваете стакан кефира, на обед съедаете 200 г картофельного пюре (минимум соли и молока), на ужин салат из 200 г отварного картофеля, 1 яйца, лука и уксуса. На таком рационе высидеть достаточно сложно, зато потеря веса будет заметна уже через день.



Более долгосрочный вариант – недельный. Каждый день надо съедать по 8 картофелин среднего размера без соли и масла. Лучший способ приготовления – запечь в мундире: так в картофеле сохранится максимум полезных веществ, хранящихся в основном у кожуры. Поменьше масла и никакой соли. Единственная дозволенная добавка – сушёная зелень, укроп, петрушка, тмин и т.п. И много пить – только воды. Конечно же, забудьте про сладкие соки, кофе и алкоголь.



Если хотите разнообразить своё меню, добавьте овощи, нежирный творог и молоко. Но тогда диета продлевается ещё на 4-5 дней.



Результат



На краткосрочной диете вы будете терять до 500 г веса в сутки. Но если сильно увлечься и переборщить, вы только подорвёте своё здоровье и можете заработать серьёзные проблемы с обменов веществ. Так что лучше «недосидеть», чем «пересидеть» – дольше пяти дней голодать по такой схеме нельзя.



Если выберете диету на неделю и больше, мгновенного результата не ждите. Первые потери веса станут заметны через 3-4 дня, но потери будут существеннее. За две недели можно сбросить до 7 кг.



Плюсы



1. Картошка – продукт сытный и вкусный, так что никаких гастрономических страданий вам испытывать в течение диеты не придётся.



2. К тому же, это один из самых доступных и простых в приготовлении продуктов. Вам не понадобятся ни высокие материальные затраты (как, скажем, для ананасовой диеты), ни особенные кулинарные таланты. Если вам приходится обедать вне дома, блюда из картофеля вы без труда найдёте в меню любого кафе или столовой.



3. Употребление картофеля способствует улучшению работы нейронов. Вы проведёте в порядок свою нервную систему, смягчите стрессовые состояния, сможете лучше и продуктивнее работать.



4. В картошке много витамина С, пектина, аминокислот. Картофельная диета улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует давление. Но учтите, это касается только молодого картофеля. Со временем все витамины распадаются, и в клубне накапливаются, наоборот, вредные вещества.



Минусы



1. Если невнимательно относиться к выбору самого картофеля, диета пойдёт насмарку. Набрать вес вы, конечно, не наберете, но и сбросить его вряд ли удастся. Так что при походе в магазин надо очень тщательно выискивать картофель помоложе. А если учесть, что картофель – продукт сезонный, сделать это будет не всегда просто.



2. Оставляя в своём рационе один картофель, вы лишаете себя многих необходимых человеку витаминов и минералов. Если не принимать во время диеты эффективный витаминный комплекс, через неделю у вас могут возникнуть проблемы с волосами, ногтями, кожей и настроением.



Картофельные диеты подходят практически всем, однако не стоит использовать диеты, если вы страдаете сахарным диабетом и любыми хроническим заболеваниями. Поэтому, не забудьте проконсультироваться с врачом.