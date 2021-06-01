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Германия и Молдова подпишут соглашение о признании водительских прав

Германия и Молдова подпишут соглашение о признании водительских прав

Правительство РМ объявило, что ведутся переговоры по проекту соглашения между Республикой Молдова и Германией о взаимном признании водительских прав.

Проект был включен в повестку дня, но голосование не проводилось. Он находится в процессе рассмотрения и будет обсуждаться на следующем заседании правительства. Если решение будет принято, оно вступит в силу с момента публикации в Monitorul Oficial Республики Молдова, сообщает point.md ссылаясь на diez.md

Таким образом, стороны, подписавшие соглашение, будут взаимно признавать в целях преобразования временные и действительные водительские права. По запросу властей необходимо будет предоставить специализированную медицинскую справку.

Кроме того, владелец водительских прав, решивший их заменить, должен будет оплатить внутренние сборы, установленные властями.

point.md
  • Сегодня, 20:21
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