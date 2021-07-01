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10 лучших народных средств от комаров и других насекомых

10 лучших народных средств от комаров и других насекомых

Спирт и лимон спасут вас, если под рукой не окажется магазинного репеллента. Народные средства от комаров защищают около двух часов, так что не забывайте регулярно обновлять их.

Можжевельник
Если вы хотите посидеть в уютной компании у костра, киньте в огонь пару веток можжевельника. Или капните пару капель можжевелового масла. Дым отпугнёт комаров и мошек.

Ванилин
Ванилин — одно из самых эффективных средств от насекомых, особенно от мошек. Просто нанесите порошок на кожу. Или смешайте 1 г ванилина и 10 г детского крема.

Эфирные масла
Чтобы отбить естественный запах тела, можно использовать эфирные масла. Подойдут гвоздика, анис, апельсин, кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята, тимьян. Просто смешайте 7–8 капель эфирного масла с 1 столовой ложкой растительного и нанесите на кожу. Также можно обработать эфирным маслом одежду и палатку или налить несколько капель в костёр. Но перед использованием обязательно проверьте, нет ли у вас аллергии.

Лимон и эвкалипт
Самым эффективным средством от комаров многие считают сочетание лимона и эвкалипта. Смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона. Наносите на открытые участки тела, и комары вас не тронут.

Чеснок
Чеснок — средство очень эффективное, но не очень приятное. Возьмите 5–6 зубчиков чеснока, раздавите, прокипятите в стакане воды 5–6 минут. Перелейте чесночную воду в пульверизатор и обработайте палатку.

Герань и лаванда
Наполните литровую бутылку водой. Добавьте по 30 капель масел герани и лаванды и хорошо встряхните. Наносите на кожу каждый час.

Спиртовой раствор
Запах спирта комарам тоже не нравится, поэтому можно сделать репеллент на его основе. Наполните бутылочку спиртом на ¾, добавьте 50 капель эфирного масла (подойдут лаванда, эвкалипт, лемонграсс) и долейте воду доверху. Перед использованием хорошо встряхните.

Гвоздика
Отличным средством будет гвоздика. Залейте 5 г специи стаканом воды и прокипятите 15 минут. Понемногу смешивайте раствор с одеколоном в пропорции 1 : 1 и наносите на открытые участки кожи.

Базилик и полынь
Не любите ничем мазаться — возьмите с собой веточку базилика или полыни. Комары ужасно боятся этих запахов.

Мазь с чёрным перцем
Налейте в баночку по 6 капель масла чёрного перца, кошачьей мяты, цитронеллы, лаванды и нима. Смешайте с любым увлажняющим кремом в пропорции 1 : 2. Нанесите средство на небольшой участок кожи, чтобы проверить, нет ли аллергии. Если всё хорошо, пользуйтесь с удовольствием.

  • Сегодня, 06:55
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