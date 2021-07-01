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Компенсация многодетным семьям на первоклассника составит 907 рублей

Компенсация многодетным семьям на первоклассника составит 907 рублей

Компенсация многодетным семьям на ребенка-первоклассника в 2021 году составит 970 руб. В случае если в семье двое и более детей-первоклассников в текущем году, то компенсация выплачивается на каждого ребенка в одинаковом размере, сообщает novostipmr.com Министерство по социальной защите и труду.

Для назначения и выплаты компенсации в Центр социального страхования и социальной защиты города (района) необходимо предоставить:

а) заявление установленной формы;

б) справку общеобразовательного учреждения о зачислении ребенка в списки детей, поступающих в первый класс либо обучающихся в первом классе;

в) удостоверение многодетной семьи.

Напомним, право на получение компенсации на ребенка-первоклассника для приобретения школьной формы и школьно-письменных принадлежностей предоставляется лицу, на которое оформлено личное дело многодетной семьи в Центре социального страхования и социальной защиты города (района) и имеющему удостоверение многодетной семьи. Выплата компенсации производится в Центре социального страхования и социальной защиты города (района) по месту прописки или регистрации по месту жительства заявителя. Компенсация многодетным семьям на ребенка-первоклассника является единовременной выплатой.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:31
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