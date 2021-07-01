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Зеленский обсудил с Санду евроинтеграцию

Зеленский обсудил с Санду евроинтеграцию

Президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор, в котором затронули двустороннее сотрудничество, пандемию и Крымскую платформу.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонной беседе поздравил президента Молдовы Майю Санду с успешным проведением внеочередных выборов в парламент. Об этом сообщает пресс-служба ОП в понедельник, 12 июля.

Зеленский выразил убеждение, что Украина и Молдова будут эффективно координировать свои действия на пути к евроинтеграции, в частности, в контексте деятельности Ассоциированного трио с участием Украины, Молдовы и Грузии, пишет korrespondent.net.

Также лидеры государств обменялись мнениями относительно вызовов, связанных с пандемией. Они констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Зеленский напомнил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Наконец, Зеленский подтвердил приглашение Майи Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.
korrespondent.net
Как сообщалось, проевропейская партия Действие и солидарность (PAS), поддерживающая президента Майю Санду, одержала победу на выборах в парламент Молдовы.


  • Вчера, 21:10
  • DTV
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