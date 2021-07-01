Президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор, в котором затронули двустороннее сотрудничество, пандемию и Крымскую платформу. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонной беседе поздравил президента Молдовы Майю Санду с успешным проведением внеочередных выборов в парламент. Об этом сообщает пресс-служба ОП в понедельник, 12 июля.
Зеленский выразил убеждение, что Украина и Молдова будут эффективно координировать свои действия на пути к евроинтеграции, в частности, в контексте деятельности Ассоциированного трио с участием Украины, Молдовы и Грузии, пишет korrespondent.net.
Также лидеры государств обменялись мнениями относительно вызовов, связанных с пандемией. Они констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Зеленский напомнил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.
Наконец, Зеленский подтвердил приглашение Майи Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года. korrespondent.net Как сообщалось, проевропейская партия Действие и солидарность (PAS), поддерживающая президента Майю Санду, одержала победу на выборах в парламент Молдовы.