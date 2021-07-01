N-aud - так называется новая песня, выпущенная группой Carla’s Dreams в сотрудничестве с EMAA. Клип был опубликован вечером, 13 июля. "Мы скучали по вам! Первая ласточка июля и с большой любовью. Мы вас обнимаем!" - написали участники группы в Facebook.
Текст песни и музыка написаны Carla’s Dreams, а режиссером является Роман Бурлака, с которыми группа уже сняла несколько клипов.
Carla’s Dreams — молдавский музыкальный проект, созданный в 2012 году в Кишинёве. Представляет собой анонимную группу певцов и композиторов, которые поют на румынском, русском и английском языках. Во время концертов музыканты, чтобы скрыть свою внешность, надевают капюшон и солнцезащитные очки, а их лицо и другие части тела разукрашены.