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Группа Carla’s Dreams выпустила новый клип

Группа Carla’s Dreams выпустила новый клип

N-aud - так называется новая песня, выпущенная группой Carla’s Dreams в сотрудничестве с EMAA. Клип был опубликован вечером, 13 июля.
"Мы скучали по вам! Первая ласточка июля и с большой любовью. Мы вас обнимаем!" - написали участники группы в Facebook.

Текст песни и музыка написаны Carla’s Dreams, а режиссером является Роман Бурлака, с которыми группа уже сняла несколько клипов.

Carla’s Dreams — молдавский музыкальный проект, созданный в 2012 году в Кишинёве. Представляет собой анонимную группу певцов и композиторов, которые поют на румынском, русском и английском языках. Во время концертов музыканты, чтобы скрыть свою внешность, надевают капюшон и солнцезащитные очки, а их лицо и другие части тела разукрашены.



point.md
  • Сегодня, 05:55
  • DTV
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