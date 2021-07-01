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В НАТО прокомментировали реформу Укроборонпрома

В НАТО прокомментировали реформу Укроборонпрома

В Альянсе заявили, что "аплодируют" политической воле правительства и парламента Украины, добавив, что реформы пойдут на пользу экономике Украины и ВСУ.

В НАТО поддерживают реформу Укроборонпрома, которая должна приблизить всю оборонную промышленность Украины к принципам, которых в этой сфере придерживаются страны Альянса. Об этом в субботу, 17 июля, в Одессе заявил представитель НАТО Гордон Скип Дэйвис в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках форума по вопросам безопасности, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Укринформ.

Он подчеркнул, что это правильный путь для Укроборонпрома, который поможет модернизировать бизнес-практики, стратегии и финансовые планы в интересах Украины и ее Вооруженных сил.

"Во-первых, реформа повысит финансовую стабильность Укроборонпрома, во-вторых - укрепит его позиции на рынке, и в-третьих - сделает более привлекательным для потенциальных инвесторов. Это хорошо для экономики Украины, для Вооруженных сил и для ее безопасности", - сказал представитель НАТО.

Он также рассказал, что в странах Альянса нет общей практики организации оборонной промышленности. В некоторых странах главную роль в этом играют государственные корпорации, в других удельный вес предоставляется частному бизнесу. Но все страны Альянса придерживаются общих принципов в этой сфере, включая прозрачность, конкуренцию, парламентский надзор и эффективное государственно-частное сотрудничество. Украина, которая стремится к сближению с НАТО, по его словам, очевидно обязалась принять эти принципы.

Дэйвис подчеркнул, что такие реформы требуют системного видения, стратегического терпения и правовой четкости. Оборонная реформа и модернизация оборонной промышленности являются одними из ключевых в более широком контексте реформ в Украине. Это длительный и сложный процесс, поэтому союзники "аплодируют" политической воле правительства и парламента Украины, которые ускорили продвижение в этих реформах, что особенно важны в условиях борьбы против длительной российской агрессии.

Как сообщалось, 13 июня Верховная Рада проголосовала за законопроект по реформе оборонно-промышленного комплекса Украины. Документ предусматривает преобразование Укроборонпрома в акционерное общество, единственным акционером которого будет государство в лице Кабинета Министров Украины. При этом отраслевые и научные производственные мощности будут реорганизованы в хозяйственные субъекты, которые будут находиться под корпоративным управлением Укроборонпрома.

Ранее Укроборонпром передал на продажу 17 предприятий. Предприятия давно потеряли связь с ОПК, были убыточными. В состав Укроборонпрома входят 118 предприятий, из них 21 - на временно оккупированной территории.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:34
  • DTV
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