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В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками

В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками

Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК своих собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает отходы своих питомцев, сообщает пресс-служба муниципалитета города.

"Городской совет Тель-Авива-Яффо одобрил поправку к муниципальному постановлению, требующую от владельцев собак предоставить образец ДНК своей собаки при продлении муниципальной лицензии. Таким образом, городские инспекторы смогут протестировать образцы несобранных отходов собак и сопоставить их с образцами ДНК из муниципальной базы данных", - говорится в сообщении.

Хозяин, не убравший за своей собакой, получит по почте штраф, а также будет обязан оплатить расходы на тест ДНК, передает ria.ru.

По данным пресс-службы, у каждого 11 жителя города есть собака. Тель-Авив считается одним из наиболее "собаколюбивых" городов в мире, в городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов. Тем не менее, ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 кг собачьих отходов.
ria.ru
  • Сегодня, 10:18
  • DTV
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