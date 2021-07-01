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Подробности несчастного случая, произошедшего на учебных стрельбах. Возбуждено уголовное дело

Подробности несчастного случая, произошедшего на учебных стрельбах. Возбуждено уголовное дело

16 июля 2021 года в 13 часов 45 минут на занятиях по боевой стрельбе на танковом полигоне Тираспольского войскового стрельбища погиб солдат срочной службы.

В этот же день Военно-следственным управлением Следственного комитета ПМР было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК ПМР (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте Следственного Комитета.

По предварительной информации выстрел произошел при проверке танкового пулемета. Проводивший это действие - заместитель командира Иван Малоховский, находясь в отсеке командира танка, не убедившись в отсутствии лиц в секторе обстрела, открыл ствольную коробку танкового пулемета Калашникова (ПКТ), для его проверки, в результате чего произошел выстрел в механика-водителя указанного танка. От полученных телесных повреждений, 18-летний Александр Чебан скончался на месте.

По подозрению в совершении указанного преступления Иван Малоховский был задержан в порядке, предусмотренном ст. 104 УПК ПМР. 17 июня 2021 года Тираспольским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

В настоящее время расследование поручено группе следователей ВСУ СК ПМР, назначены соответствующие экспертизы, проводятся неотложные следственные действия, направленные на полное и всестороннее исследование всех обстоятельств дела.

sk.gospmr.org


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